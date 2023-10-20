SpaceX 推動加快發射許可

摘要：SpaceX 正在向美國聯邦航空管理局 (FAA) 施加壓力，要求其加快發射許可流程。 該公司的星艦火箭已準備好進行第二次飛行測試，但正在等待監管部門的最終批准。 SpaceX 希望在 2 月初發射。 與此同時，維珍銀河計劃於 9 月 5,500 日執行六個月內的第六次任務。小型發射公司正在努力與 SpaceX 的獵鷹 20 號任務低價競爭。 SpaceX在市場上的主導地位對小型發射產業產生了「巨大的寒蟬」效應。 SpaceX 為小型衛星提供共乘發射機會，價格低至每公斤 1 美元，這個價格遠低於專用小型運載火箭的價格。 SpaceX、藍色起源和維珍銀河這三家美國公司已要求在商業載人航天任務的新聯邦安全法規實施之前延長學習期。 聯邦法規 XNUMX 年的暫停期將於 XNUMX 月 XNUMX 日到期。

SpaceX 正在加緊努力，爭取從美國聯邦航空管理局 (FAA) 獲得更快的發射許可。 該公司已經完成了 Starship 火箭第二次飛行測試的必要準備，但正在等待監管部門的最終批准。 目前最早可能的發布日期是 2 月上半月。 另一方面，維珍銀河正在準備六個月內的第六次任務，計劃於 XNUMX 月 XNUMX 日進行。

然而，小型發射公司在與 SpaceX 獵鷹 9 號任務的低價競爭時面臨挑戰。 業界高層表示，SpaceX在市場上的主導地位對小型發射產業產生了重大影響，使其難以在價格上競爭。 SpaceX 目前為小型衛星提供共乘發射機會，價格低至每公斤 5,500 美元。 雖然這些價格已從最初的每公斤 5,000 美元上漲，但仍遠低於專用小型運載火箭的報價。

此外，SpaceX、藍色起源和維珍銀河這三家美國公司聯合起來，要求在商業載人航天任務的新聯邦安全法規實施之前延長學習期。 目前為期 20 年的聯邦法規暫停期將於 1 月 XNUMX 日到期。這些公司認為，該行業還不夠成熟，無法採用新的安全法規，他們正在與 FAA 和其他政府機構合作，建立新的安全法規空間運輸框架。

來源：

– 資料來源 1：Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– 來源 2：太空新聞 – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– 資料來源 3：Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/