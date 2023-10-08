罕見景象：「火環」日食照亮了美國西部部分地區

準備好目睹一種被稱為「火環」日食的天體現象。 定於 14 年 2023 月 XNUMX 日星期六舉行，美國西部部分地區將迎來這一壯觀的活動。 在日環食期間，月亮將位於太陽前面，部分遮擋太陽的光線並形成明亮的光環或環面。 與日全食時月亮完全遮擋太陽不同，在日環食期間，月亮的大小不足以完全遮擋太陽光。

日食將從上午9:15 開始在俄勒岡州的尤金和梅德福可見。然後，上午9:22 在內華達州的埃爾科可以觀察到日食，稍後在猶他州南部也可以觀察到。 阿爾伯克基、羅斯威爾、米德蘭、聖安東尼奧和科珀斯克里斯蒂是其他可以看到日食的地方。 然而，只有俄勒岡州、德克薩斯州、墨西哥、中美洲、哥倫比亞和巴西的狹窄地區才會經歷全面火環。 美國本土的其他地區將能夠目睹日偏食。

日環食極為罕見。 美國上一次經歷這種情況是在 20 年 2012 月 2046 日，橫跨德州和西南部。 預計下一次日環食將在 XNUMX 年發生，但只有俄勒岡州南部、加利福尼亞州北部、內華達州西北部和愛達荷州西南部的一小部分地區有機會目睹它。

觀看日食時採取適當的預防措施至關重要。 為避免永久性眼睛損傷，建議配戴防護性日食眼鏡。 或者，您可以建立一個「針孔投影機」來安全地觀察太陽的影像或尋找透過樹葉的自然投影。

體驗這罕見的天象，驚嘆於迷人的「火環」日食，這奇觀將吸引那些有幸親眼目睹的人。

來源：

– [來源文章](sourcearticle.com)

– [印度斯坦時報](hindustantimes.com)