罕見奇觀：日環食為天空增光添彩

美國各地的天文觀測者正在熱切地準備觀看令人著迷的天體事件——日環食。 這種獨特的現象將帶來令人驚嘆的景象，因為月亮遮住了 90% 的太陽，在太陽的外緣留下了一個壯麗的明亮圓圈，類似於火環。

這次日環食發生在 14 月 XNUMX 日星期六，北美洲、中美洲和南美洲的部分地區都可以看到這次日環食。 高峰觀賞區的路徑將斜跨美國西部，從太平洋西北部下游一直延伸到墨西哥灣。 有幸處於日食直接路徑的觀眾將目睹月亮使太陽中心變暗，同時留下令人敬畏的熾熱外環。

即使對於那些在日全食路徑之外的人來說，日偏食仍然會提供迷人的奇觀。 日偏食的範圍會根據觀看位置的不同而有所不同。 例如，密西根州將見證大約 30% 的太陽被月亮遮擋，產生令人著迷的「新月日」效應。

日食發生的時間會根據地點的不同而有所不同，日偏食的時間窗口從東部時間上午 11:45 左右到下午 2:30 之前。 為了準確確定特定城市發生日食的確切時間，Eclipse2024.org 網站提供了「日食模擬器」。

對於無法親眼目睹這一事件的觀眾，美國宇航局將在其 YouTube 頁面上直播此次日食。 在日食期間保持謹慎並使用適當的眼睛保護至關重要。 直接觀看日食或使用相機、雙筒望遠鏡或沒有特殊日食眼鏡或太陽濾鏡的望遠鏡會嚴重損害眼睛。

14 月8 日的日環食是2024 年99 月XNUMX 日更非凡的太陽事件的前兆。在這次日全食期間，密西根州將經歷XNUMX% 的覆蓋率，並且將在日全食路徑的駕駛距離之內。

準備好驚嘆於宇宙的奇蹟，並在日曆上標記本週的日環食。 確保您擁有美國太空總署認可的日食眼鏡或日光濾鏡，以在這一天體奇觀期間保護您的眼睛。

資料來源：NASA、GreatAmericanEclipse.com、Eclipse2024.org

定義：

– 環形日食：一種日食，其中月亮遮住了太陽的中心區域，留下了太陽外緣的明亮、完美的圓形。

– 全食路徑：地球上月球與太陽完美對齊的區域，導致太陽光線完全被阻擋。

– 天體事件：天空中發生的現象，通常與天文事件有關。