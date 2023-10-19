科學家重建類人猿與人類演化關鍵化石的面貌

來自美國自然歷史博物館、布魯克林學院和加泰隆尼亞古生物學研究所Miquel Crusafont 的科學家成功重建了卡塔勞皮埃羅古猿(Pierolapithecus catalaunicus) 的面部，這是研究類人猿和人類進化的重要化石。

Pierolapithecus catalaunicus 是一種生活在約 12 萬年前的物種，對於理解原始人類演化的鑲嵌性質至關重要。 它是已知的少數幾個頭蓋骨和部分骨骼保存完好的物種之一，為了解它在原始人類譜系中的位置及其生物學提供了寶貴的見解。

先前對皮耶羅古猿的了解表明，它在適應懸掛和在樹枝間移動的能力之前具有直立的身體計劃。 然而，由於顱骨受損，關於其進化地位的爭論一直存在。

為了解決這些問題，科學家使用 CT 掃描虛擬地重建了皮耶羅古猿的顱骨，並將其與其他靈長類動物進行比較。 他們也模擬了猿面部結構關鍵特徵的演變。 他們的發現表明，皮耶羅古猿在整體面部形狀和大小方面與化石和現存的類人猿相似，但也具有其他中新世猿類中未發現的獨特面部特徵。

研究結果支持了皮耶羅古猿代表類人猿和人類家族最早的成員之一的觀點。 演化模型表明，皮耶羅古猿的頭蓋骨在形狀和大小上更接近現存類人猿和人類進化而來的祖先形狀。 研究結果還表明，長臂猿和合趾猴（「小猿」）與它們的祖先相比，體型已經縮小。

這項研究強調了重建和分析保存完好的化石以更好地了解類人猿和人類進化的重要性。 透過深入了解皮耶羅古猿等古代物種的生物學和物理特徵，科學家可以進一步完善我們對自身演化史的理解。

來源：

– 《美國國家科學院院刊》，16 年 2023 月 XNUMX 日

– 美國自然歷史博物館、布魯克林學院和加泰隆尼亞古生物學研究所 Miquel Crusafont。