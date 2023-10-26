對果蠅呼吸的重要見解為理解人類主動脈瘤提供了新途徑

萊比錫大學的研究人員在果蠅呼吸研究中取得了突破，釋放了有價值的訊息，這些資訊可能對理解人類主動脈瘤具有重要意義。 在生物學研究所 Matthias Behr 博士的帶領下，團隊與哥廷根馬克斯·普朗克多學科科學研究所的研究人員合作，對果蠅胚胎的呼吸系統進行了廣泛的研究。 他們的研究結果最近發表在科學期刊《eLife》上，顯示果蠅的氣管系統和人類循環系統之間存在著有趣的相關性。

該研究揭示了果蠅氣管細胞和細胞外基質之間透過稱為 Dumpy 和 Piopio 的特定蛋白質的存在而存在的重要連結。 這項發現反映了人類循環系統中可能存在類似的潛在機制的概念。 就像果蠅氣管系統中錯綜複雜的管道網絡一樣，我們自己的循環系統也依賴複雜的血管網來正常運作。

在果蠅的胚胎發育過程中，氣管充滿了周圍細胞分泌的細胞外基質，提供了重要的結構性支持。 然而，隨著器官的持續生長，細胞成分和細胞外基質之間可能會出現不平衡，導致細胞膜變形。 為了解決這個問題，Notopleural 蛋白酶就像一把剪刀，專門切割蛋白質和勝肽，包括 Piopio，最終切斷細胞和細胞外基質之間的連接。

貝爾博士解釋說，在果蠅中觀察到的缺陷可能在人類身上表現為主動脈瘤。 由於該研究中發現的蛋白質也存在於人類中，這些發現為未來研究主動脈瘤和其他管狀疾病的起源提供了一條令人興奮的途徑。 了解維持管狀系統完整性的複雜機制可能會導致此類疾病的診斷、預防和治療的進展。

這項開創性的研究強調了研究果蠅等模式生物的價值，因為它們與人類共享基本的生物過程。 透過檢視果蠅氣管系統的複雜運作，科學家們獲得了寶貴的見解，最終有助於增強人類健康。

常見問題

什麼是氣管系統？

氣管系統是指昆蟲和其他節肢動物體內促進空氣或呼吸氣體運輸的管道網絡。

什麼是主動脈瘤？

主動脈瘤的特徵是主動脈異常膨脹或膨脹，主動脈是負責將含氧血液從心臟輸送到身體其他部位的主要血管。 如果動脈瘤破裂，可能會危及生命。

為什麼在研究中要使用果蠅？

果蠅，特別是模式生物果蠅，由於其壽命短、易於培養以及與人類遺傳相似性而被廣泛應用於科學研究。 他們的研究提供了基本生物過程的重要見解，幫助研究人員揭示對人類健康和疾病有潛在影響的機制。