新發現揭示了尋找粉紅鑽石的線索

澳洲科廷大學研究人員的一項新研究發現了地球表面形成粉紅色鑽石所必需的第三種成分。 該研究的重點是來自西澳大利亞阿蓋爾火山的富含鑽石的岩石，使用雷射光束分析其成分。 研究結果表明，除了碳和板塊碰撞產生的力量之外，粉紅色鑽石的存在還需要數億年前大陸分裂期間被拉伸的大陸。

這種缺失成分的發現可能會對全球尋找新的粉紅鑽石礦床產生重大影響。 首席研究員 Hugo Olierook 博士解釋說，當陸塊拉伸時，地殼中會產生間隙，使攜帶鑽石的岩漿上升到地表。 這項研究進行的阿蓋爾地區是由於古代超級大陸分裂而形成的。

奧利魯克博士進一步解釋說，陸地碰撞會造成一個永遠無法完全癒合的受損區域或“傷疤”，正是在這些傷痕累累的區域內可以找到粉紅色鑽石。 他提到，只要深部碳、大陸碰撞和拉伸存在，就有可能發現新的粉紅鑽石來源。

儘管有這項令人興奮的發現，但尋找新的粉紅鑽石礦床並非沒有挑戰。 大多數鑽石礦床歷史上都是在古代大陸中部發現的，那裡的主火山暴露在地表。 另一方面，阿蓋爾地區位於兩個古老大陸的縫合處，通常被沙子和土壤覆蓋。 這意味著可能存在未被發現的含有粉紅色鑽石的火山，包括在澳洲境內。

這項研究發表在《自然通訊》雜誌上，不僅揭示了粉紅色鑽石形成背後的地質過程，也為鑽石產業提供了寶貴的見解。 粉紅鑽石是稀有且備受追捧的寶石，阿蓋爾火山生產的粉紅鑽石佔全球供應量的 90% 以上。 了解其形成所需的條件可以指導未來的勘探工作，並有可能發現這些寶石的新來源。

來源：

– “發現全世界最大的粉紅鑽石來源” – 自然通訊