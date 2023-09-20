科學家在量子領域發現“愛麗絲環”，讓人們一睹鏡像宇宙

研究量子領域的科學家取得了突破性的發現，有可能解開這個難以捉摸的維度的奧秘。 由阿爾託大學的 Mikko Möttönen 教授和阿默斯特學院的 David Hall 教授領導的研究小組觀察到了一種被稱為「愛麗絲環」的非凡現象。 這些轉瞬即逝的結構以劉易斯·卡羅爾在《愛麗絲夢遊仙境》中的鏡像宇宙命名，有可能成為通往超凡脫俗的鏡像宇宙的門戶。

在量子物理學中，單極子被認為是偶極子的對應物。 雖然偶極子在相對端具有正電荷和負電荷，但單極子具有正電荷或負電荷。 假設是，當磁單極子衰變時，它會產生一個短暫的環狀結構，類似於卡羅爾所描述的鏡像宇宙。

幾十年來，愛麗絲環一直難以捉摸，但研究小組聲稱這是第一次在自然界中觀察到這些結構。 研究人員操縱了接近絕對零度溫度的非磁性狀態的銣原子氣體，透過將三維磁場的零點引導到量子氣體中來創建單極子。 結果就是一枚完美形狀的愛麗絲戒指。

值得注意的是，愛麗絲環非常脆弱，只能持續幾毫秒。 最輕微的外力就會導致它們腐爛。 然而，當從環的中心觀察時，世界看起來是鏡像的，就好像環是通往反物質世界的門戶。 這項觀察證實了與卡羅爾的鏡像宇宙的相似之處。

這項突破性的發現發表在《自然通訊》雜誌上，為更深入地理解量子物理學提供了一個潛在的窗口。 雖然尚不確定這一突破是否會導致瘋帽子參加茶會，但它為探索量子領域的複雜本質開闢了新的可能性。

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