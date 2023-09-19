探索阿塔普爾卡山脈深處

Josep M. Parés 和他的國家人類進化研究中心 (CENIEH) 的團隊最近進行了一項地質研究，深入研究了西班牙 Sierra de Atapuerca 的地下。 這項研究發表在《海洋與石油地質學》雜誌上，旨在了解該地區的深層結構及其地質連結。

研究表明，地表下的物質是沿著阿塔普埃爾卡山脈可見的石灰岩。 這些材料只是一個更大的地下結構的“冰山一角”，該結構延伸超過 5 公里寬。 這種結構的形成是由於軟物質的存在，特別是三疊紀黃鐵礦和蒸發岩，它們允許地層移動。

該研究還揭示了阿塔普埃爾卡山脈的地質結構。 傳統上被描述為背斜，地質工作表明該結構的深度超過 1,000 m。 在這個深度，中生代地層位於古生代基底之上，該基底堅硬且結晶。 結果表明，地層的折疊是由於特定材料的存在而成為可能的，這些材料充當潤滑劑或分離水平，使地層能夠在剛性基底上滑動。 就杜羅盆地而言，拆離層由三疊紀時期的物質組成，這些物質的機械強度較弱，有利於上覆地層的移動和折疊。

這項研究的結果為了解阿塔普埃爾卡山脈的深層結構及其地質連結提供了寶貴的見解。 了解該地區的地下地質對於進一步研究其地質歷史和對人類進化的潛在影響至關重要。

資料來源：Pedro Cámara 等人，《連接伊比利亞山脈與巴斯克-坎塔布連盆地：阿塔普埃爾卡山脈的結構》（西班牙），《海洋和石油地質學》（2023 年）。 DOI：10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

來源：CENIEH

引文：

研究人員研究了阿塔普埃爾卡山脈的深度（2023 年，19 月19 日），檢索於2023 年2023 月09 日，取自phys.org/news/XNUMX-XNUMX-deeps-sierra-de- atapuerca.html

註：這篇文章是根據來源文章重寫的。