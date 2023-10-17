研究人員發現火星最大地震的原因

牛津大學的研究人員已經確定了有史以來最大的火星地震的原因。 與最初的看法相反，這場名為 S4.7a 的 1222 級地震不是由隕石撞擊引發的，而是由火星地殼內的重大構造活動引發的。 該事件持續了至少六個小時，於 4 年 2022 月 XNUMX 日被 NASA 的 InSight 登陸器探測到。

為了調查地震的原因，首席研究員本傑明·費爾南多博士與多個航天機構合作，包括歐洲航天局、中國國家航天局、印度航天研究組織和阿拉伯聯合大公國航天局。 這項共同努力使團隊能夠分析來自繞火星運行的多顆衛星的數據，覆蓋了 144 億平方公里的廣闊表面區域。

儘管這次地震與先前由流星體撞擊引發的地震相似，但研究團隊經過數月的搜索，沒有發現新隕石坑的證據。 這使他們得出結論，這次地震是由火星地殼內的應力釋放引起的，而不是外部撞擊造成的。

費爾南多博士解釋說，火星地殼內的壓力是數十億年演化的結果，包括地球不同部分的冷卻和收縮率差異。 雖然不同壓力水平的原因尚不清楚，但這項研究的結果有助於進一步調查。 了解這些壓力模式對於確定未來人類在火星上定居的合適地點可能至關重要。

該計畫涉及多個太空任務，被譽為深空探索領域成功國際合作夥伴關係的藍圖。 這些發現揭示了火星獨特的地質動力學，標誌著揭開這顆紅色星球之謎的重要一步。

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