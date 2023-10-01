研究金星上的火山流：為未來的任務做準備

隨著歐空局的遠景計畫以及美國太空總署的Veritas和達文西太空船都準備好探索金星，科學家們正致力於了解這顆行星最近的火山活動。 探測和觀察金星上的火山流是這些即將到來的任務的關鍵目標。 為了準確校準船上的儀器，一組研究人員開發了金星火山爆發的模型。

這項研究發表在《地球物理研究期刊：行星》上，旨在深入了解金星熔岩流的性質。 這些氣流可以讓我們一睹地球內部的風采，並突出顯示最近影響地球大氣層和表面的火山爆發的位置。 然而，由於金星和地球之間的明顯差異，了解金星上的火山流也面臨著自身的挑戰。

金星是太陽系內部的類地世界，擁有濃密的大氣層、高溫和一層硫酸雲。 與地球充滿活力的景觀不同，金星的環境荒涼、荒涼，火山活動在其中扮演了重要角色。

雖然科學家對地球上的火山流有深入的了解，但在金星上研究它們需要不同的方法。 在金星上，這些流可能無法擴散到足以被軌道飛行器探測到的程度，或者它們可能會迅速冷卻。 為了解釋這些變量，研究人員開發了一個模型，考慮了金星獨特的重力、溫度和大氣條件。

研究結果顯示，金星上的熔岩流動距離比地球上約 75%。 該研究的主要作者伊恩·弗林（Ian Flynn）解釋了他們模型的重要性，他說：「如果儀器沒有正確校準來觀察熔岩流，那也沒關係。 使用這個模型，我們可以幫助準備即將到來的任務，以尋找金星上火山活動的證據。”

了解金星火山流的行為對於有效調查最近的火山爆發和解開金星的地質奧秘至關重要。 透過了解這些獨特的火山過程，科學家可以最大限度地提高未來金星任務的成功率。

來源：

– 地球物理研究期刊：行星