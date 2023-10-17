杜爾永續發展學院推出 Mineral-X：推動採礦業邁向清潔能源

杜爾永續發展學院最近舉辦了 Mineral-X 啟動研討會，這是一個突破性的附屬項目，專注於技術創新、社區代表和管理，以實現清潔再生能源的彈性礦物供應鏈。 來自贊比亞礦業公司、創投公司、學者、政府官員和代表的領導人齊聚一堂，從社會和技術角度討論如何改善關鍵礦產開採業。

Mineral-X 的資金接近 XNUMX 萬美元，旨在透過倡導環境管理和社區代表，重塑科學以外的礦物勘探。 該計劃採用整體方法來改善採礦業在擺脫化石燃料的轉型過程中的表現。 這包括開發更有效、更環保的方法來尋找和提取關鍵礦物，以及加強社區參與和提供教育援助。

Mineral-X 的核心舉措之一涉及使用人工智慧 (AI) 工具分析地質數據並準確定位高品位地下礦藏。 隨著電動車生產中對銅、鎳、鋰和鈷等關鍵礦物的需求不斷增加，這項研究對於確保永續供應鏈至關重要。

該計劃得到了 KoBold Metals 和 Rio Tinto 等主要礦業公司以及專注於永續發展的創投公司 Bidra 的支持。 重要的是，正如專案總監兼研究科學家 David Zhun Yin 所澄清的那樣，Mineral-X 完全不受化石燃料資金的影響。

透過利用人工智慧和地質數據，Mineral-X 旨在最大限度地減少與採礦相關的土地破壞。 高品位礦床無需大面積擾動即可開採，甚至可以在地下開發。 這種方法不僅保護環境，還減少了勘探和開採所需的成本和時間。

此外，Mineral-X 也積極與贊比亞的採礦社區合作。 索菲亞·曼蒂拉·薩拉斯，博士參與社會外展的學生正在與當地社區密切合作，以確保他們積極參與礦物勘探和開採過程並建立夥伴關係。 該計劃還與贊比亞的大學合作，為採礦工程師提供與外國工程師競爭所需的技能。

Mineral-X 的推出及其對促進採礦業永續發展的承諾標誌著實現清潔再生能源的重大進步。 透過這項舉措，杜爾永續發展學院正在引領建立彈性礦產供應鏈，打造綠色未來。

來源：

- 日常

– 麥肯錫