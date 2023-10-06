科學家發現來自脈衝星的最高能量伽馬射線

納米比亞 HESS 天文台的科學家們取得了令人難以置信的發現——有史以來從脈衝星（一顆死星）記錄到的最高強度的伽馬射線。 這些伽馬射線的能量為 20 太電子伏，是可見光的數十億倍。 這項發現對目前有關脈衝星產生脈衝伽馬射線的理論提出了挑戰。

脈衝星是超新星爆炸後恆星的殘餘物。 這些死亡恆星的密度非常大，主要由中子組成。 它們的直徑只有20公里，旋轉速度非常快，發射電磁輻射束。 這些光束通常被稱為輻射脈衝，如果它們掃過我們的太陽系，就可以觀察到它們。

科學家認為，這種輻射的來源是脈衝星磁層中產生並加速的快速電子，這些電子會向其外圍移動。 磁層由環繞恆星並隨恆星旋轉的等離子體和電磁場組成。 當電子向外運動時，它們獲得能量並以輻射束的形式釋放。

船帆座脈衝星位於船帆座，是電波波段最亮的脈衝星，也發射千兆電子伏特範圍的伽瑪射線。 然而，超過一定的能量閾值，其輻射會突然結束。 透過 HESS 的深度觀察，科學家現在發現了一種能量更高的新輻射成分，高達數十太電子伏。

這項發現挑戰了先前對脈衝星及其高能量輻射背後機制的理解。 它顯示粒子可能透過脈衝星磁層以外的磁重聯過程加速。 然而，這一假說在解釋如此極端的輻射是如何產生的方面仍然面臨困難。

船帆脈衝星現在保持著從脈衝星發射最高能量伽馬射線的記錄。 這項發現為利用高能量伽瑪射線探測其他脈衝星並提高我們對天體物理物體極端加速過程的理解開闢了新的機會。

來源：

–《自然天文學》雜誌：https://www.nature.com/articles/s41550-021-01378-2

– HESS 天文台：https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/

– 尼可拉斯哥白尼天文中心：http://camk.edu.pl/en/

– 天體粒子與宇宙學實驗室：http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/Welcome.html