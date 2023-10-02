研究人員發現治療醫院超級細菌的有希望的方法

加州州立大學富勒頓分校的抗生素抗藥性研究員瑪麗亞·索萊達·拉米雷斯(María Soledad Ramírez) 及其團隊進行的研究發現了鮑曼不動桿菌的潛在治療選擇，鮑曼不動桿菌是一種醫院常見的超級細菌，對許多抗生素具有抗藥性。 這種細菌也稱為耐碳青黴烯類鮑曼不動桿菌或 CRAB，對免疫系統較弱的弱勢患者構成重大威脅。

研究人員重點測試了不同的乳酸菌（LAB）菌株，以確定它們抑制鮑曼不動桿菌生長的有效性。 在測試的菌株中，鼠李糖乳桿菌 CRL 2244 被證明在阻止鮑曼不動桿菌細胞生長，甚至導致其死亡方面特別有效。

Ramírez 指出，乳酸菌有望成為鮑曼不動桿菌引起的感染的潛在治療方法。 該研究透過各種測試和鮑曼不動桿菌的遺傳反應檢查，進一步探討了不同的 LAB 菌株如何對抗 CRAB。 這項研究的結果已發表在《科學報告》上。

研究結果表明，鼠李糖乳桿菌 CRL 2244 具有對抗鮑曼不動桿菌的能力，為這些感染提供了潛在的替代治療選擇。 然而，需要進一步的研究來驗證這些發現並開發這種潛在的治療方法。

研究團隊包括 CSUF 化學和生物化學系主任兼教授 Nicholas Salzameda 以及本科生 Briea Gasca 和 Nardin Georgeos，他們也強調了繼續研究和開發新型抗生素以對抗多重抗藥性細菌的重要性。 這項研究可能會拯救全世界數百萬人的生命。

這項研究對加斯卡來說是一項重大成就，她在過去的一年裡一直與拉米雷斯一起工作，獲得了寶貴的研究經驗，並進一步提高了她在分子生物學和生物技術方面的知識和技能。 加斯卡希望她對這項研究的參與能夠向研究領域的未來雇主展示她的奉獻精神和可信度。

研究的合作者，包括第一作者、來自阿根廷的訪問學者塞西莉亞·羅德里格斯(Cecilia Rodriguez)，在提供實驗室菌株和為整個研究項目做出貢獻方面發揮了至關重要的作用。

這項研究的結果為開發抗碳青黴烯鮑曼不動桿菌感染的新療法邁出了有希望的一步，有助於對抗這種持久且具有挑戰性的醫院超級細菌。

來源：

– Cecilia Rodriguez 等人，鼠李糖乳桿菌 CRL 2244 的抗菌活性及其對碳青黴烯類抗藥性鮑曼不動桿菌表型和轉錄反應的影響，科學報告（2023）。 DOI：10.1038/s41598-023-41334-8

– 加州州立大學富勒頓分校（資料來源）