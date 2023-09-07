麻省理工學院的科學家利用降噪概念來增強量子系統的相干性

麻省理工學院的研究人員在延長量子比特（qubit）的相干時間方面取得了重大進展，這是量子傳感器和陀螺儀等量子設備開發的關鍵一步。 由 Ju Li 和 Paola Cappellaro 領導的團隊利用了受降噪耳機啟發的概念來增強核自旋量子位的相干性。 通過表徵熱引起的噪聲，研究人員能夠實施“不平衡回波”技術，將相干時間從 150 微秒增加到長達 3 毫秒。

該團隊使用的方法涉及了解並消除特定的噪聲源，類似於降噪耳機消除不需要的聲音的方式。 這種方法有可能大大提高量子系統的相干時間。 該研究的第一作者王國慶認為，通過進一步探索和減輕其他噪聲源，可以實現更長的相干時間。

該研究的結果預計將對量子器件的發展產生重大影響。 美因茨亥姆霍茲研究所物質-反物質部門負責人德米特里·巴德克（Dmitry Budker）讚揚了該團隊的創新方法，並認為它可以在實際應用中輕鬆實現。 康奈爾大學教授格雷戈里·福克斯也強調了這項研究在為各種應用實現長壽命核自旋係綜方面的有用性。

研究人員進行的實驗主要集中在金剛石中的大量氮空位中心（NV中心），它們是量子傳感器和其他量子技術的理想候選者。 挑戰在於找到一種方法來同步數十億個 NV 中心的時鐘，以實現增強的一致性。 目標是利用多個時鐘，同時保持相位相干性，以更長時間地保留量子信息。

這項突破性的研究為量子計算領域開闢了新的可能性，並為開發更高效、更可靠的量子設備鋪平了道路。

來源：

– 麻省理工學院量子工程組

– 麻省理工學院新聞