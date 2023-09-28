科學家繪製了微小寄生黃蜂的早期視覺系統圖

紐約市熨斗研究所的神經科學家成功繪製了微小寄生黃蜂的早期視覺系統。 研究人員利用先進的成像技術，在突觸層面上重建了整個系統——從黃蜂的眼睛到大腦中的神經元，這也是首次從單一樣本中完全重建這樣的系統。

儘管黃蜂體型很小，但它卻表現出飛行等複雜的行為，凸顯了其小大腦的非凡複雜性。 參與這項研究的神經科學家對如此微小的大腦中存在的複雜程度感到驚訝。 他們發現黃蜂的大腦與較​​大的大腦相似，但更簡單、更小。

研究人員認為，研究昆蟲的大腦可以為了解包括人類大腦在內的更大大腦的運作提供有價值的見解。 透過了解昆蟲神經元迴路背後的原理，科學家可以將這些知識應用於先進的人工智慧工具。 人腦的能力超過了人工智慧，研究人員希望透過揭示生物學的「秘密武器」來建構更好的人工智慧。

熨斗研究所的團隊與霍華休斯醫學研究所珍妮莉亞研究園區和莫斯科國立大學的研究人員合作進行了這項研究。 他們選擇寄生黃蜂 Megaphragma viggianii 作為研究對象，因為它的體型極其微小，並且能夠飛行並定位薊馬的卵（薊馬是一種在其上產卵的昆蟲）。

繪製黃蜂的早期視覺系統圖對研究人員來說是一個重大挑戰，他們使用離子束和電子顯微鏡來創建詳細的地圖。 先前的方法涉及使用多個樣本，這導致各個地圖之間存在差異。 這項突破使得我們能夠全面了解黃蜂眼睛的不同部分如何影響其視力。

未來，研究人員計劃將他們的繪圖工作擴展到黃蜂的整個大腦。 他們相信，透過研究動物王國中最基本的大腦，他們可以識別控制複雜行為的規則和機制，提供對大腦功能的見解，並有可能增強人工智慧技術。

來源：

–《當代生物學》，「繪製黃蜂 Megaphragma viggianii 視覺系統的連結組圖」（doi：10.1016/j.cub.2023.01.025）