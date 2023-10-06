科學家使用超快電子相機捕捉解離過程中的質子

美國能源部 SLAC 國家加速器實驗室和史丹佛大學的研究人員已成功利用超快電子繞射 (UED) 觀察氨分子內氫原子的運動。 該團隊的研究結果發表在《物理評論快報》上，證明了 UED 在追蹤氫原子和質子轉移方面的潛力。

質子轉移是許多化學和生物反應的基礎，例如細胞中的酶催化和質子泵。 了解質子轉移過程中的結構變化至關重要，但由於其快速性質（在飛秒內發生）而具有挑戰性。 目前的方法，例如向分子發射 X 射線，存在局限性，因為 X 射線與電子而不是原子核相互作用。

為了克服這些限制，研究人員利用了 SLAC 的 MeV-UED，一種超快電子繞射相機。 研究小組利用紫外線解離了氨中的一個氫氮鍵，然後引導一束電子穿過分子以捕獲衍射電子。 這使他們能夠觀察氫原子與氮核的分離以及由此產生的分子結構變化。

在同一個實驗中獲得電子和原子核的數據被證明是非常有價值的。 透過確定哪種成分引發原子解離，研究人員可以深入了解解離反應的過程。

追蹤解離過程中的質子的能力對於理解化學和生物學中的質子轉移機制具有重要意義。 X 射線晶體學和冷凍電子顯微鏡等傳統方法很難檢測質子，這使得 UED 成為一種有前途的方法。

在未來的實驗中，研究人員計劃使用 SLAC 的 X 射線雷射、直線加速器相干光源 (LCLS) 的 X 射線來比較結果。 他們還旨在增強電子束的強度並提高時間分辨率，以解決質子解離的各個步驟。

這項研究為研究氫轉移和揭開各種生物過程中關鍵化學反應背後的奧秘開闢了新的可能性。

來源：SLAC國家加速器實驗室

參考：

Elio G. Champenois 等人，以超快電子繞射成像的氨中的飛秒電子和氫結構動力學，物理評論快報 (2023)。 DOI：10.1103/PhysRevLett.131.143001