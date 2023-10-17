兩顆冰巨行星相撞，發出耀眼的光芒

在一次令人著迷的天文事件中，兩顆冰冷的巨型系外行星在耀眼的光芒中相撞，散發出羽狀塵埃，一位業餘天文學家在社交媒體上觀察到了這一現象。 這些行星距離地球約 1,800 光年，並圍繞著一顆類太陽恆星墜毀。 碰撞的明亮餘輝移動到恆星前面，導致它隨著時間的推移而變暗。 這顆恆星被命名為 ASASSN-21qj，以最初檢測到該恆星可見光衰落的望遠鏡網路命名。

這位業餘天文學家注意到這顆恆星在 1,000 天的時間裡變亮，這促使國際天文學家團隊進一步研究這一現象。 這顆恆星的光變曲線顯示，在可見光下它的亮度開始減弱三年前，它的亮度在紅外線波長下翻了一番。 來自荷蘭萊頓天文台的這項研究的共同主要作者馬修·肯沃西博士描述了這種碰撞的潛在後果，他指出，殘骸看起來像一顆恆星，儘管更暗，而且尺寸比主星大七倍。在系統中加星。

在兩年的時間裡，由專業和業餘天文學家組成的網路密切監視著這顆恆星的亮度變化。 布里斯託大學的共同主要作者西蒙·洛克博士解釋說，他們的計算和計算機模型表明，觀測到的發光物質的溫度、大小和持續時間與兩顆冰巨系外行星的碰撞一致。

預計碰撞產生的塵埃雲將沿著所產生的殘餘物的軌道擴散。 這個殘餘物最終將成為一顆新行星，它周圍的物質可能會凝結並形成圍繞它運行的衛星集合。 塵埃雲的光線可以使用地面望遠鏡以及美國太空總署的詹姆斯韋伯太空望遠鏡來探測。 天文學家將密切關注這一令人著迷的事件的進展。

來源：

– 布里斯託大學

– 萊頓天文台

– 自然雜誌