碳籠網路可以徹底改變高溫超導性

在《Advanced Science》上發表的開創性研究中，深圳先進技術研究院的科學家做出了驚人的預測。 透過探索碳籠網絡的潛力，研究人員提出了實現 100 K 以上超導的可能性，這是一個超越傳統碳化物的里程碑溫度。

超導是一種現象，某些材料可以以零電阻傳導電流，從而可以有效傳輸電力而不會造成任何能量損失。 然而，大多數超導體需要極低的溫度才能表現出這種行為。 發現能夠在更高溫度下實現超導電性的材料對於先進技術至關重要，因為它可以帶來更有效率的電網、更快的電腦和更強大的磁鐵。

研究人員採用第一原理計算來設計具有碳籠網絡結構特徵的碳化物。 這些結構稱為 C24 和 C32，具有相互連接的籠狀單元，可形成晶體結構。 透過將金屬摻雜劑引入這些碳籠網絡，研究人員預測了高溫超導性的出現。

結果令人震驚。 摻雜Na、Mg、Al、In和Tl等多種金屬的C24籠狀網絡晶體在100 K以上表現出超導性。這是一項了不起的成就，因為它超過了液態氮沸點77 K的臨界溫度。

碳籠網絡結構的獨特之處在於它們表現出強烈的電子-聲子耦合，從而在電子和晶格中的振動之間產生強大的相互作用。 這些相互作用對於超導性的出現至關重要。 研究人員發現，金屬的選擇及其在碳籠網絡中的濃度在決定超導性能方面發揮重要作用。

這項研究為高溫超導體的發展開啟了令人興奮的可能性。 它為科學家探索和激發碳化物作為高溫超導體基礎的進一步研究提供了一個有前途的新途徑。

常見問題解答：

Q：什麼是超導性？

答：超導是一種現象，某些材料可以以零電阻傳導電流，從而可以有效傳輸電力而不會造成任何能量損失。

Q：為什麼實現高溫超導很重要？

答：高溫超導對於先進技術至關重要，因為它可以帶來更有效率的電網、更快的電腦和更強大的磁鐵。

Q：什麼是碳籠網路？

答：碳籠網絡是具有相互連接的籠狀單元的碳結構，形成獨特的晶體結構。

Q：碳籠網絡結構有何獨特之處？

答：碳籠網絡結構表現出強烈的電子-聲子耦合，導致電子與晶格振動之間產生強大的相互作用。

Q：研究人員是如何在碳籠網路中實現高溫超導的？

答：研究人員將金屬摻雜劑引入碳籠網路中，導致高溫超導的出現。

Q：使用哪些金屬來實現碳籠網路的高溫超導？

答：研究人員使用 Na、Mg、Al、In 和 Tl 等金屬在碳籠網絡中實現高溫超導。

Q：實現100K以上超導有何意義？

答：實現100K以上的超導性能超越傳統碳化物，為高溫超導體的發展開啟了新的可能性。