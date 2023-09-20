新研究揭示超大質量黑洞吞噬食物的速度比預期更快

西北大學最近進行的一項研究挑戰了先前關於超大質量黑洞飲食習慣的假設。 雖然之前人們認為黑洞消耗食物的速度很慢，但新的模擬顯示它們實際上吞噬食物的速度要快得多。

這項研究即將發表在《天文物理學雜誌》上，它利用高解析度 3D 模擬來研究旋轉黑洞的行為。 研究人員發現，這些黑洞會扭曲周圍的時空，導致吸積盤中的氣體被撕裂。 這導致內部子盤和外部子盤的形成，黑洞首先消耗內環，然後被來自外部子盤的碎片重新填充。

與先前認為這一過程需要數百年的理論相反，模擬表明它實際上在幾個月內發生。 這項發現對於理解類星體的行為具有重要意義，而類星體是夜空中最亮的物體之一。 眾所周知，類星體會突然爆發，然後在沒有任何解釋的情況下消失，而這項新研究為這種劇烈的行為提供了可能的解釋。

首席研究員、西北大學的尼克·卡茲解釋說，經典的吸積盤理論無法解釋在類星體中觀察到的快速變化。 然而，本研究中進行的模擬表明，圓盤內部區域的破壞和補充可以解釋這些變化。

這項研究的主要見解是，先前關於吸積盤與黑洞旋轉對齊的假設是錯誤的。 模擬顯示，黑洞周圍的區域比之前想像的要動盪得多。 模擬中考慮了黑洞的氣體動力學、磁場和廣義相對論，提供了更精確的黑洞行為模型。

撕裂和饋送過程發生在黑洞時空扭曲與盤內摩擦和壓力競爭的區域。 這導致內盤和外盤碰撞，導致內盤被黑洞吞噬。 然後，黑洞的引力將氣體從外部區域拉出以重新填充內部區域，從而完成循環。

這項研究不僅揭示了超大質量黑洞的飲食習慣，也提供了對類星體行為的見解。 透過進一步的研究，科學家也許能夠更好地理解造成這些宇宙現像中觀察到的巨大變化的機制。

來源：

– 天體物理學雜誌（待出版）

–西北大學