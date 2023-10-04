世界各地發現神秘的仙女圈

長期以來，科學家對裸露土壤的神秘圓形圖案很感興趣，周圍環繞著被稱為「仙女圈」的植被環。 此前，人們認為這些地層僅存在於納米比亞和澳洲的部分地區。 然而，最近的研究發現，仙女圈遍布三大洲 250 個國家的 15 多個地點。 這項新發現揭示了導致其形成的環境因素。

這項研究發表在《PNAS》雜誌上，利用人工智慧驅動的模型來分析衛星圖像，並識別出全球 263 個地點，這些地點表現出與納米比亞和西澳大利亞觀察到的仙女圈類似的模式。 阿利坎特大學乾旱區生態學和全球變遷實驗室的 Emilio Guirado）領導的研究人員發現，特定的土壤和氣候特徵與仙女圈的存在之間存在著強烈的相關性。

仙女圈發生的關鍵指標包括土壤氮含量低、年平均降雨量小於200毫米。 研究人員還發現，與其他生態系統相比，有仙女圈的區域表現出更大的穩定性。 這顯示仙女圈可以作為氣候變遷引起的生態系統退化的指標，類似於乾旱地區的其他空間模式。

這項研究的結果為研究仙女圈的功能意義開闢了新的途徑。 它們提供了有關這些植被結構如何有助於生態系統穩定性並幫助減​​輕氣候變遷影響的見解。 該研究強調了仙女圈作為日益脆弱的生態系統中環境變化的潛在指標的重要性。

透過加深對仙女圈分佈和特徵的了解，科學家可以進一步探討它們在維持生態系統健康和復原力方面的作用。 這些知識有助於制定策略，以應對持續的環境挑戰，保護和管理這些獨特的地層。

來源：

– PNAS 研究：“乾旱系統模式的全球分佈：仙女圈、蟻科和科學計量分析”

– 圖 1：納米比亞的仙女圈，作者：Thorsten Becker/維基百科（CC BY-SA 2.0）

– 圖 2：納米比亞 Marienfluss 山谷的仙女圈，作者：Thorsten Becker/維基百科（CC BY-SA 2.0）