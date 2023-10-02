量子材料中電子的集體行為

物理學助理教授德班揚·喬杜里（Debanjan Chowdhury）正在研究量子材料中電子的行為。 與矽等常見材料不同，量子材料具有數兆個相互作用和影響的電子。 這種行為不能透過單獨處理每個電子來描述； 相反，電子必須被視為集體流體。

高溫超導體等量子材料表現出違反直覺的特性，無法解釋傳統的解釋。 超導體是一種可以承載電流而不損失任何能量的材料。 高溫超導體的超導溫度閾值比先前的發現高得多，這使得它們在日常應用中更加實用。

了解高溫超導體中電子流動背後的量子現象對於技術進步具有令人難以置信的潛力。 例如，它可以透過消除傳輸過程中的能量損失來大幅減少電力生產的碳足跡。 然而，奇怪的金屬，一類高溫超導體，以其獨特的性質繼續困擾著科學家。

奇怪的金屬表現出與任何其他材料不同的耗散行為。 雖然隨著溫度升高，典型導體的耗散有上限，但奇怪的金屬則沒有限制。 它們的電導率在較高溫度下持續降低。 儘管如此，奇怪的金屬也表現出普遍性，這意味著它們的特性在各種化合物中是共享的，無論它們的化學組成或超導閾值溫度如何。

喬杜里正在研究奇怪金屬中這種普遍時間尺度的起源及其與高溫超導性的關聯。 電子碰撞的時間是量子力學的一個基本面，對於理解電子流體如何在奇怪的金屬中攜帶電流至關重要。 喬杜里正在開發數學模型來描述這些材料中電子的行為，希望提供涵蓋所有奇怪金屬化合物的理論解釋。

對量子材料及其集體行為的研究有望增進我們對量子力學的理解並推動未來量子技術的發展。

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– 超導體的定義：超導體是一種可以傳導電流而不會因電阻而損失能量的材料。

– 量子材料的定義：量子材料是表現出受量子力學影響的屬性和行為的材料，量子力學是描述物質和能量在最小尺度上的行為的理論。