在光子晶體中產生偽重力效應：操縱光的行為

一組研究人員透過探索利用光子晶體中的晶格畸變來產生偽重力效應，在光操縱領域取得了重大進展。 光子晶體以其獨特的控制和操縱光行為的能力，一直處於科學探索的前沿。 這些晶體是透過以重複的模式排列不同的材料而建構的，允許光的相互作用和減慢。

透過有意引入晶格畸變，研究人員能夠打破光子晶體中元素的規則間距。 這種扭曲在介質中造成了彎曲的軌跡，類似於光在重力場影響下的彎曲。 換句話說，研究人員能夠在光子晶體內產生偽重力，改變光的路徑，就好像它受到重力的影響。

科學家團隊使用太赫茲波和矽扭曲光子晶體進行實驗。 透過這些實驗，他們令人信服地證明了扭曲的光子晶體使這些波偏轉。 結果與基於阿爾伯特愛因斯坦廣義相對論的理論預測一致。

這項研究的潛在應用是巨大的。 在通訊領域，在太赫茲範圍內控制光束的能力對於 6G 技術的發展具有不可估量的價值。 此外，這些發現為引力子物理領域開闢了新的可能性，表明光子晶體可以以獨特的方式利用引力效應。

這項研究由東北大學和大阪大學的研究人員進行，有助於我們理解光操縱，並為進一步探索這個迷人領域鋪平道路。

來源：

– “扭曲光子晶體中偽重力導致的電磁波偏轉” – Kanji Nanjyo 等人，《物理評論 A》

– “在光子晶體中產生偽重力效應” – 東北大學新聞