幼年荊棘海星：氣候變遷中堅韌的掠食者

雪梨大學的海洋生物學家發現，幼年的棘冠海星具有非凡的耐受熱浪的能力。 這種耐熱性使它們能夠在溫暖的水域中生存，即使在對珊瑚致命的水平下也是如此。 因此，隨著海星發育成肉食性掠食者，它們對珊瑚礁的再生構成重大威脅。

棘冠海星原產於大堡礁和印度太平洋地區，由於對珊瑚造成廣泛破壞而被視為令人關注的物種。 儘管它們對珊瑚死亡率的影響低於氣旋和白化事件，但它們承受海水變暖的能力加劇了氣候變遷對珊瑚礁的破壞性影響。

這項由雪梨大學生命與環境科學學院瑪麗亞·伯恩教授領導的研究強調，與成年棘冠海星相比，幼年棘冠海星表現出更高的耐熱性。 這意味著，即使成年海星因珊瑚稀缺或熱壓力等因素而數量減少，它們的草食性幼體也可以耐心等待合適的時機，轉變為肉食性捕食者。

當海洋溫度比正常夏季最高溫度高出 1-3 攝氏度時，就會發生珊瑚白化和死亡。 伯恩教授的研究團隊發現，幼年的棘冠海星能夠承受的溫度比導致珊瑚白化的溫度高出近三倍。 這種恢復能力，加上珊瑚死亡導致的碎石棲息地的增加，使海星的數量隨著時間的推移而擴大。

隨著成蟲期的爆發，棘冠海星會貪婪地吃掉石珊瑚，留下毫無生命的骨頭。 這些骨骼在惡化之前最終成為藻類的家。 白化引起的珊瑚死亡也有類似的影響，因為剩下的死亡珊瑚是食藻類海星後代的棲息地。 幼體可以存活數年，直到珊瑚礁再生，最終產生新一代的食珊瑚掠食者。

儘管荊棘冠海星爆發的確切原因仍然難以捉摸，但過度捕撈、水中營養物質積累以及白化引起的珊瑚死亡等因素導致了其繁殖。 研究人員還發現，幼魚在暖化條件下生存的能力源自於它們的體型較小，這降低了它們的生理需求，以及它們以各種食物來源為食的能力。

總體而言，這項研究揭示了幼年荊棘海星如何在熱浪面前保持彈性並在變暖的水域中茁壯成長。 了解這些掠食性海星的動態及其對珊瑚礁的影響對於理解氣候變遷對海洋生態系統的影響至關重要。

來源：

– 雪梨大學：幼年等待階段的棘冠海星在導致珊瑚白化和死亡的熱浪條件下具有恢復能力，全球變遷生物學（2023）