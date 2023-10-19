8億年前的射電爆發可能有助於解開宇宙失蹤物質之謎

科學家在了解宇宙失蹤物質之謎方面取得了重大突破。 一個 8 億年前的快速電波暴 (FRB) 是迄今為止觀測到的最古老、最遙遠的一次，它起源於星系碰撞。 這顆快速電波暴被命名為 FRB 20220610A，由西澳大利亞的澳洲平方公里陣列探路者 (ASKAP) 偵測到。

FRB 是持續數毫秒的短暫無線電波爆發，其起源仍未知。 然而，這種來自合併星系的破紀錄的快速電波暴可能有助於揭示這些神秘爆發的起源。 這次爆發在幾毫秒內釋放的能量相當於太陽 30 年產生的能量。

宇宙中缺失的物質是指預期物質中有一半是無法偵測到的。 這種缺失的物質由稱為重子的原子組成，不是暗物質，而是稀疏分佈在星系之間的「普通」物質。 目前的技術無法有效檢測這種物質，因為它非常分散且溫度很高。

包括已故澳洲天文學家讓-皮埃爾「J-P」麥夸特在內的科學家一直在探索使用快速電波暴作為探測這種難以捉摸的物質的工具。 當快速電波暴傳播很遠的距離時，它們的輻射會被缺失的物質分散。 這種色散使科學家能夠測量宇宙的密度並定位失蹤的重子物質。

該團隊的研究證實了麥夸特關係，該關係表明快速電波暴距離越遠，它在星系之間揭示的擴散氣體就越多。 目前，科學家已追蹤到約 50 個快速電波暴的來源，預計未來還會發現數千個快速電波暴。 澳洲和南美洲即將建造的平方公里陣列（SKA）望遠鏡以及智利的極大望遠鏡（ELT）將提供對快速電波暴的起源和宇宙結構的進一步了解。

ASKAP 團隊的研究發表在《科學》雜誌上，強調了快速電波暴在理解失蹤物質和宇宙組成方面的潛力。

來源：

– 科學期刊文章（未連結）

– ASKAP研究團隊