新研究揭示植物如何溝通和防禦昆蟲

日本埼玉大學豐田正繼教授領導的研究小組進行的研究揭示了植物交流和激活昆蟲攻擊防禦反應的機制。 該研究發表在《自然通訊》上，重點研究了植物受到昆蟲或機械損壞時釋放的揮發性有機化合物（VOC）的作用。

當植物被昆蟲傷害時，它們會將揮發性有機化合物釋放到大氣中，作為鄰近植物的危險信號。 作為回應，這些未受損的植物會啟動防禦機制來保護自己。 這種透過揮發性有機化合物在植物之間進行空氣傳播的現像已在 30 多種不同的植物物種中觀察到。 然而，感知揮發性有機化合物和誘導防禦反應的分子機制仍不清楚。

使用創新設備和即時螢光成像，研究團隊觀察到一種名為擬南芥的芥菜植物在接觸受昆蟲損害的植物排放的揮發性有機化合物後會發出螢光。 透過監測細胞內鈣濃度的變化，研究人員能夠觀察植物如何吸收和回應揮發性有機化合物。

研究團隊發現兩種特定的揮發性有機化合物，(Z)-3-己烯醛和(E)-2-己烯醛，這兩種六碳醛稱為綠葉揮發物(GLV)，在擬南芥植物中誘導鈣訊號。 這些 GLV 是植物受到機械力或食草動物損壞時釋放的空氣化學物質。 當暴露於這些揮發性有機化合物時，擬南芥植物會上調防禦相關基因。

為了進一步了解鈣訊號和防禦反應之間的關係，研究人員用鈣通道抑制劑和螯合劑處理擬南芥植物。 鈣訊號的抑制導致防禦相關基因誘導的抑制，這提供了擬南芥感知 GLV 並以鈣依賴性方式活化防禦反應的證據。

這項研究為植物溝通和防禦昆蟲攻擊的方式提供了新的見解。 對這些分子機制的理解有可能應用於開發植物保護和害蟲管理的新策略。

來源：

– 來源文章：《自然通訊》

– 擬南芥：芥菜科小型開花植物的屬

– 揮發性有機化合物（VOC）：在室溫下容易蒸發的氣態有機物質

– 綠葉揮發物 (GLV)：植物受損時釋放的揮發性有機化合物，具有獨特的草味