研究顯示從尼安德特人遺傳的基因會增加 COVID-19 的嚴重程度

義大利 Mario Negri 藥理學研究所的研究人員進行的一項新研究表明，經歷過 COVID-19 重症病例的人更有可能擁有從尼安德特人遺傳的特定基因。 這項研究的重點是貝加莫省，該省是義大利疫情的中心。

這項發表在《iScience》雜誌上的研究發現，人類基因組的很大一部分與感染 COVID-19 和出現嚴重症狀的風險有關，特別是在受影響最嚴重地區的居民中。 該研究涉及 1,200 名參與者，分析顯示，3 號染色體某個區域的 19 個基因中的 9 個與嚴重 COVID-6 的易感性增加有關。 這些基因包括在感染期間的白血球活性和發炎中發揮作用的CCR1和CXCRXNUMX，以及調節呼吸道細胞的發育和功能的LZTFLXNUMX。

研究人員指出，目前尚不清楚這三個基因中哪個基因扮演最重要的角色。 此外，該研究還發現了 17 個可能與嚴重疾病或感染風險相關的新基因組區域。

研究的一個特別有趣的發現是，與 COVID-19 嚴重程度相關的 XNUMX 個基因中有 XNUMX 個是從尼安德特人遺傳的，特別是從克羅埃西亞發現的 Vindija 基因組遺傳的。 雖然這些基因可能曾經保護過尼安德特人，但現在它們會在現代人類中引起過度的免疫反應，導致更嚴重的疾病。

研究還顯示，與沒有這種基因遺傳的人相比，具有尼安德特人單倍型的個體患有嚴重 COVID-19、需要重症監護和需要機械通氣的風險顯著更高。 尼安德特人單倍型的存在也與一級親屬中重症病例的較高發生率有關。

這項研究進一步證明了遺傳學在確定 COVID-19 嚴重程度方面的作用。 了解這些遺傳因素可能有助於識別更容易患嚴重疾病的個體，並確保採取適當的干預措施。

來源：

– 研究：iScience 雜誌

– Giuseppe Remuzzi，馬裡奧·內格里研究所所長

——瑪麗娜‧諾里斯 (Marina Noris)，馬裡奧‧內格里研究所人類基因組中心主任

– 卡羅林斯卡學院和馬克斯普朗克研究所 2022 年的一項研究