韋伯太空望遠鏡觀測系外行星 WASP-17 b 大氣中的石英奈米晶體

研究人員使用 NASA 的詹姆斯韋伯太空望遠鏡在系外行星 WASP-17 b 的高空雲層中取得了令人興奮的發現。 首次在系外行星大氣中檢測到二氧化矽顆粒形式的石英奈米晶體的證據。 這項突破性的觀測是透過 MIRI（韋伯中紅外線儀器）實現的。

WASP-17 b，也稱為 Ditsö̀，是一顆熱氣巨星，位於天蠍座，距離地球約 1,300 光年。 它以極近的距離繞著恆星運行，只需 3.7 個地球日即可完成一圈。 WASP-17 b 的體積是木星的七倍以上，質量不到木星的二分之一，是一顆異常巨大且蓬鬆的行星。 其廣闊的大氣層和較短的軌道周期使其成為使用透射光譜進行觀測的理想候選者。

使用 MIRI 的低解析度攝譜儀，研究人員在 WASP-1,275 b 凌日期間、事件之前、事件期間和事件之後收集了超過 17 個測量數據。 測量了中紅外光 28 個波長帶的亮度變化，使天文學家能夠計算出被行星大氣層阻擋的光量。 由此產生的透射光譜顯示出 8.6 微米左右的清晰特徵，表明雲中存在二氧化矽顆粒。

這標誌著首次在系外行星中識別出 SiO2，以及首次在凌日系外行星中識別出任何特定的雲物種。 石英奈米晶體的探測為了解系外行星大氣的組成及其天氣模式提供了寶貴的見解。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡以其卓越的靈敏度和遠距離測量微妙效應的能力，為我們了解遙遠的世界打開了新的大門。 這項發現凸顯了韋伯儀器的能力，並為進一步探索系外行星大氣層鋪平了道路。

來源：

– NASA：美國國家航空航天局

– 詹姆斯韋伯太空望遠鏡

– 布里斯託大學