天文學家在系外行星 WASP-17b 的大氣層中發現了微小的石英晶體

天文學家使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡取得了令人興奮的發現。 他們有史以來第一次在系外行星的大氣層中檢測到含有二氧化矽的微小石英晶體。 這顆系外行星稱為 WASP-17b，是一顆距離地球 1,300 光年的氣態巨行星。

哈伯太空望遠鏡先前的觀測表明，WASP-17b 的大氣中存在氣溶膠或微小顆粒。 然而，研究人員沒想到這些氣溶膠是由石英製成的。 二氧化矽是石英的主要成分，是地球上常見的礦物，用於生產玻璃。

該探測是使用韋伯望遠鏡上的中紅外線儀器進行的。 研究人員對這項發現感到興奮，因為他們期望找到矽酸鎂而不是石英。 先前曾在系外行星大氣中檢測到矽酸鎂，但石英是新發現。

WASP-17b 大氣中存在的石英可以幫助科學家更了解形成與我們不同的行星環境的物質。 發現石英奈米顆粒的地球上的高空雲是由極端條件形成的。 溫度約華氏 2,700 度，壓力僅為地球表面的千分之一，固體晶體可以直接由氣體形成，無需先經歷液相。

WASP-17b 被潮汐鎖定在其恆星上，這意味著一側始終面向恆星，經歷灼熱的溫度，而另一側則保持涼爽。 研究人員推測，石英顆粒在高速風的推動下在系外行星的大氣層中旋轉。

WASP-17b 大氣中石英晶體的發現為了解類似熱氣巨星的組成提供了寶貴的見解。 透過了解系外行星大氣中存在的不同物質，科學家可以更廣泛地了解它們的整體成分以及它們如何塑造環境。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡的靈敏探測正在徹底改變我們對系外行星及其大氣條件的理解。 透過揭示系外行星的新細節，研究人員可以加深我們對宇宙以及太陽系之外存在的多樣化環境的理解。

來源：

– [天文物理學雜誌通訊](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- 美國有線電視新聞網