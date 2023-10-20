2023 年諾貝爾化學獎：量子點的發現與合成

2023 年諾貝爾化學獎授予三位科學家，以表彰他們在量子點的發現和合成方面的開創性工作。 物理化學家路易斯·布魯斯（Louis Brus）揭示了這些奈米粒子的特性，這些粒子根據其尺寸發射不同波長的光。 在最近與《對話周刊》播客的對話中，布魯斯討論了他的意外發現以及量子點隨後的影響。

1980 年代，布魯斯在貝爾實驗室工作，在研究稱為膠體的半導體粒子溶液時偶然發現了量子點。 透過將雷射對準這些膠體，他注意到發出的顏色不一致。 這促使他探索當粒子尺寸非常小時，光譜和粒子本身特性的獨特變化。

量子點是吸收光並根據其尺寸以不同波長重新發射光的奈米晶體。 雖然它們比可見光的波長小，無法在光學顯微鏡下看到，但可以使用電子顯微鏡等專用顯微鏡進行觀察。 為了演示它們，可以使用顏色鮮豔的玻璃燒瓶，其中裝有含有不同尺寸量子點的溶液。

有趣的是，布魯斯並不知道俄羅斯科學家阿列克謝·埃基莫夫先前對量子點的觀察。 由於冷戰，葉基莫夫的研究僅以俄語發表，他無法前往西方討論他的發現。 直到在技術文獻中偶然發現 Ekimov 的文章後，Brus 才聯繫到了他，他們最終在 1980 世紀 XNUMX 年代末的開放時代相遇了。

量子點的生產和穩定性最初提出了挑戰，但另一位諾貝爾獎得主 Moungi Bawendi 在 1990 世紀 XNUMX 年代解決了這個問題。 從那時起，量子點在各個領域都得到了應用，特別是在生物成像領域。 生物化學家利用它們透過將細胞和器官附著在其他分子上來繪製細胞和器官圖譜。 此外，它們在腫瘤檢測和手術指導方面發揮了重要作用。

量子點的發現和合成為科學技術的許多進步鋪平了道路。 對它們的應用的探索不斷為這些非凡的奈米顆粒揭示新的可能性。

資料來源：《對話週刊》播客