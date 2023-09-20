普賽克任務：探索富含金屬的小行星

Psyche 任務定於 5 年 2023 月 10,000 日發射，旨在探索漂浮在火星和木星之間小行星帶上的小行星 Psyche。 科學家對這顆小行星很感興趣，因為有些人認為它可能是一顆失敗行星富含鐵核心的遺跡，其潛在價值高達 XNUMX 千萬億美元。 然而，有人猜測普賽克實際上可能是一個“碎石堆”，而不是一顆固態金屬小行星。

該任務由亞利桑那州立大學領導，將發射一艘太空船進入普賽克軌道運行三年，在此期間，科學家希望發現更多有關小行星起源及其地形的資訊。 他們還旨在確定其表面的年齡，這可以深入了解地球等類地行星的內部組成。

雖然估計太空物體的價值很困難，但普賽克的潛在金屬資源價值已達到天文數字。 然而，美國太空總署澄清，該任務不是為了開採小行星，而是透過研究它來了解更多關於小行星和類地行星形成的資訊。

普賽克 (Psyche) 以希臘靈魂女神的名字命名，直徑約 140 英里，表面積約 64,000 平方英里。 目前的密度估計表明，按體積計算，這顆小行星的金屬含量為 30% 至 60%，這表明由於過去的碰撞，其成分可能分離成鐵核和岩石地函。

該航天器將攜帶三個主要儀器來研究普賽克：多光譜成像儀、伽馬射線和中子能譜儀以及磁力計。 這些儀器將分別捕捉影像、測量元素成分並檢查是否有剩餘磁場。

此外，Psyche 太空船將利用 X 波段無線電通訊系統來繪製小行星的重力和結構。 任務包括 2026 年 XNUMX 月飛越火星，在進入普賽克軌道之前提供重力輔助。

總之，普賽克任務代表了我們了解小行星和類地行星形成的重要一步。 透過研究這顆富含金屬的小行星，科學家希望獲得對太陽系天體的組成和歷史的寶貴見解。

來源：

–美國宇航局

–亞利桑那州立大學