23 年 2023 月 3 日，印度創造了歷史，其維克拉姆登陸器成功在月球南極軟著陸。 這項非凡成就使印度成為第一個到達月球這一區域的國家。 國際社會對印度「月船三號」的成功表示讚賞，現在中國駐加爾各答總領事也對印度這項重大壯舉表示讚賞。

目前，維克拉姆著陸器和普拉吉安漫遊車處於“睡眠模式”，因為它們已經完成了所有分配的任務。 在月球表面進行進一步的操作之前，這一階段的休息至關重要。 它使航天器能夠節省能量並確保任務順利繼續。

中國積極認可印度登月，凸顯了兩個鄰國在太空探索領域的合作和欽佩精神。 印度和中國一直積極參與推進各自的太空計劃，近年來都取得了顯著成就。

月球南極軟著陸的成功是印度太空探索之旅的一個重要里程碑。 探索這片未知的領域可以為了解月球的地質、水資源和未來人類居住的潛力提供寶貴的見解。 此外，這次任務展示了印度的技術能力，並將該國定位為全球太空界的主要參與者。

隨著印度繼續進行月球探索，其他國家正在熱切關注並支持其進展。 不同航太機構之間的合作和知識交流可以進一步促進科學進步並加深我們對宇宙的理解。

來源：

– ANI（未提供 URL）

定義：

– Vikram Lander：印度太空研究組織（ISRO）為登月任務設計的太空船模組。

– Pragyan Rover：維克拉姆登陸器攜帶的機器人漫遊車，旨在探索月球表面並進行科學實驗。