新研究揭示了流帶和細絲在恆星形成中的作用

馬克斯普朗克地外物理研究所的科學家最近進行的一項研究揭示了流光和細絲在恆星形成過程中的作用。 此前，人們認為恆星僅在分子雲內形成。 然而，這項研究表明，從分子雲內部延伸出來的流光和細絲在供應新鮮氣體以滋養生長的原恆星方面也發揮著至關重要的作用。

恆星誕生的標準過程從緻密的分子雲開始，物質開始優先在一個區域累積。 當雲因自重力而收縮時，它會吸入更多的物質，直到溫度和壓力變得足夠高，足以形成原恆星。 最終，核融合開始，一顆恆星誕生了。 整個過程需要數百萬年，並涉及磁場等多種因素。

該研究重點關注巴納德 5 號區域的一顆恆星，使用望遠鏡和阿塔卡馬大型毫米波陣列 (ALMA) 來檢查燈絲和流光。 研究團隊發現，這些結構是新鮮氣體從較大星雲進入正在發育的恆星周圍的原恆星盤的管道。 研究結果表明，恆星形成過程是多方面的，流光在連接年輕恆星天體與母星雲方面發揮著至關重要的作用。

此外，該研究也強調了對行星形成的影響。 行星由原恆星盤中的物質形成，並會受到進入氣體的化學成分的影響。 飄帶和細絲帶來了未受到恆星誕生托兒所內溫度和壓力影響的原始材料。 因此，巴納德 5 號等區域的新生行星的成分將帶有傳入物質的化學指紋。

這項研究為恆星形成的複雜性提供了寶貴的見解，並強調了該過程中不同尺度的相互關聯性。 了解流光和細絲在恆星形成和行星形成中的作用對於解開宇宙之謎至關重要。

資料來源：馬克斯普朗克地外物理研究所與天文學與天文物理學雜誌