研究表明，476,000 多年前，早期人類就開始用木頭建造結構

利物浦大學和阿伯里斯特威斯大學的考古學家發現了證據，顯示人類用木頭建造建築物的時間比之前認為的要早得多。 研究人員在尚比亞卡蘭博瀑布的一處遺址出土了保存完好的木材，估計其至少有 476,000 年的歷史，早於智人的進化。

這項發現意義重大，因為它提供了人類有意製作原木以組裝在一起的最早證據。 木材上的石器切割痕跡表明早期人類塑造並連接了兩根大圓木，可能作為平台或住宅的一部分的基礎。 這挑戰了以前認為石器時代人類只是游牧的觀念。

阿伯里斯特威斯大學的專家利用發光測年技術，透過檢查周圍沙子中的礦物質最後一次暴露在陽光下的時間來確定這些發現的年齡。 這使得研究人員能夠更全面地了解人類進化以及石器時代技術如何發展。

參與「人類深根」計畫的研究人員，該計畫探索石器時代人類技術的發展，由英國藝術與人文研究委員會資助。 該計畫與尚比亞國家遺產保護委員會、利文斯頓博物館、摩托摩托博物館和盧薩卡國家博物館合作。

利物浦大學的拉里·巴勒姆教授指出，這項發現挑戰了先前關於我們早期祖先的假設。 他說：「他們改變了周圍的環境，讓生活變得更輕鬆，即使只是在河邊搭建一個平台，讓他們坐在河邊做日常瑣事。 這些人比我們想像的更像我們。”

卡蘭博瀑布是讚比亞的一個特殊地點和重要遺產資產，隨著計畫的繼續進行，預計將產生更多令人興奮的發現。