研究人員稱，可以使用奈米顆粒來中和危害農作物的細菌蛋白質

杜克大學的研究人員在了解某些有害細菌蛋白（AvrE/DspE）如何引起農作物疾病方面取得了突破。 人們發現這些蛋白質會在植物中形成通道，導致感染。 然而，利用人工智慧預測，研究團隊發現奈米顆粒可以堵塞這些通道，有效防止細菌造成傷害。 這項發現有可能為全球經濟節省每年因植物病害造成的 220 億美元損失。

二十多年來，生物學家何勝陽和他的團隊一直在研究植物病原體用來引起各種作物疾病的分子。 注射蛋白家族 AvrE/DspE 引起了特別注意的。 人們發現這些蛋白質會抑制植物的免疫系統，並在葉子上造成黑色的水浸斑點，表示受到感染。 儘管它們很重要，但有關這些蛋白質如何發揮作用的許多問題仍未得到解答。

為了解決這個問題，研究人員求助於一個名為 AlphaFold2 的電腦程序，該程序使用人工智慧來預測蛋白質的 3D 形狀。 電腦生成的 AvrE/DspE 蛋白 3D 圖顯示出具有圓柱形莖的稻草狀形狀。 這使得研究人員推測這些蛋白質可能會創建通道，在植物細胞膜上打孔並進入植物內部。

進一步的檢查表明，該蛋白質結構的內核對水俱有特殊的親和力，這表明它可以在植物內形成水通道。 為了驗證這一假設，研究人員將細菌蛋白的基因讀數添加到青蛙卵中，並觀察到當青蛙卵暴露於稀鹽溶液時會膨脹並破裂。

為了解除這些細菌蛋白質的武裝，研究人員對稱為 PAMAM 樹枝狀聚合物的微小球形奈米粒子進行了實驗。 透過測試不同大小的顆粒，他們發現了一種可能阻斷細菌產生的水通道蛋白並預防感染的顆粒。

這項突破對農業具有重大意義，因為它提供了中和有害細菌蛋白和預防植物病害的潛在方法。 使用奈米粒子來阻斷這些蛋白質產生的通道可以節省大量經濟並確保全球糧食安全。

來源：

– 自然：https://www.nature.com/articles/s41586-021-03806-5