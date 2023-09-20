史前魚類提供了對頭骨進化的洞察

發表在《自然》雜誌上的一項新研究揭示了一種 455 億年前的魚類化石——Eriptychius americanus，為脊椎動物頭骨的進化提供了重要的見解。 來自伯明翰大學、自然生物多樣性中心和自然歷史博物館的研究人員使用電腦斷層掃描重建了魚頭骨的詳細 3D 影像。 這是第一次對這個標本進行如此全面的重建，該標本收集於 1940 世紀 XNUMX 年代，現收藏於菲爾德自然歷史博物館。

研究發現，Eriptychius 具有獨特的頭骨結構，與之前見過的任何脊椎動物不同。 這種魚沒有包圍大腦的堅固骨骼或軟骨結構，而是有分離的、獨立的軟骨保護其大腦。 這項發現表明，將大腦與頭部其他部分分開的結構的進化可能起源於埃里普提基烏斯。

該研究的資深作者伊万·桑塞姆博士解釋了這些發現的重要性：“這些結果非常令人興奮，可能揭示原始脊椎動物如何保護大腦的早期進化歷史。” 他也強調了研究博物館藏品和應用新技術來發現有關古代生物的新見解的重要性。

研究的主要作者理查德·迪爾登博士強調，現代成像技術如何讓研究人員發現魚頭的獨特保存方式，填補了我們對頭骨進化理解的重大空白。 這些知識對於理解包括人類在內的所有脊椎動物頭骨的演化具有重要意義。

這項研究展示了使用先進成像技術分析化石並更深入地了解滅絕物種的價值。 這也凸顯了博物館藏品為科學研究提供有價值標本的重要性。

來源：

– 理查德·迪爾登等人最古老的立體保存脊椎動物神經顱，《自然》（2023）。

– 伯明罕大學

引文：

史前魚類填補了頭骨進化一億年的空白（100年，2023月20日）。 20 年 2023 月 XNUMX 日取自 物理組織：https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html