恢復的典範轉移：擁抱食草動物的作用

在透過植被恢復來恢復退化的生態系統的過程中，一項開創性的研究揭示了大多數恢復項目中的關鍵疏忽——未能管理以植物為食的食草動物。 該調查分析了不同生態系統的近 2,600 項恢復工作，強調迫切需要解決食草動物對幼苗的威脅。

幼苗對食草動物的脆弱性不容忽視。 這些植物對草食動物來說就像是不可抗拒的美食，這往往會導致它們的毀滅。 杜克大學海洋保育生物學專家布萊恩‧西利曼教授強調了保護植物早期階段的重要性。 如果不這樣做，不僅會阻礙復原工作，還會帶來更高的成本。

研究表明，排除或暫時控制食草動物可以顯著加快恢復速度、改善結果並降低成本。 引入捕食者來控制食草動物族群，或安裝屏障直到植物成熟且不易受到傷害，可以使植物的再生速度平均提高 89%。 這項見解呼籲修復實踐的典範轉移。

這項由復旦大學的何強和徐長林領導的研究引起了人們對解決這一問題的緊迫性的關注，特別是在草食動物影響最明顯的溫暖、乾燥地區。 狼、獅子和鯊魚等頂級掠食者在歷史上控制著食草動物的數量，其數量的減少導致放牧壓力增加並抑制植被擴張。

研究人員建議將自然捕食作為增強植物多樣性和生態系統恢復的一種經濟有效的方法。 西利曼教授將這種方法比作“新園藝技巧”，有可能使植被產量翻倍。 一旦植物建立起來，食草動物在維持植物生態系統多樣性和功能方面發揮著至關重要的作用。

這種對生態系統恢復的新見解要求重新評估目前的方法以及考慮捕食者和獵物的更全面的方法。 透過允許更多的掠食者進入生態系統或恢復其族群數量，我們可以鼓勵植被生長並有效緩解傳統恢復方法帶來的挑戰。 現在是時候接受草食動物在恢復過程中的作用了。

常見問題

為什麼管理草食動物在恢復項目中很重要？

管理食草動物在恢復計畫中至關重要，因為它們對幼苗構成重大威脅。 如果無法控制草食動物，可能會導致這些植物遭到破壞，阻礙恢復工作並產生更高的成本。

在恢復項目中如何管理食草動物？

食草動物可以在恢復項目中進行管理，方法是引入捕食者來控制食草動物的數量，或者安裝障礙物，直到種植園建立起來並且不再脆弱。 這些措施可以顯著加快恢復速度、改善結果並降低成本。

一旦植物建立起來，食草動物的作用是什麼？

一旦植物建立起來，食草動物在維持植物生態系統多樣性和功能方面發揮著至關重要的作用。 它們有助於生態系統的整體健康和平衡，確保植物種群的可持續性。