碳質星子中的水化學：合成益生元有機物質

水化學在碳質星子內生命前有機物的形成中扮演至關重要的角色。 這些天體被認為是在太陽系的早期形成的，有可能向包括地球在內的其他行星體提供重要的生命構建模組。

在最近的一項研究中，研究人員調查了這些星子中維生素 B3（也稱為菸鹼酸）的形成。 維生素 B3 是輔酶 NAD(P)(H) 的重要前體，輔酶 NAD(P)(H) 對於所有已知生命形式的新陳代謝至關重要。

研究人員根據先前的現場實驗提出了一種新的反應機制。 維生素 B3 的合成涉及糖前體（例如甘油醛或二羥基丙酮）與氨基酸（例如天冬氨酸或天冬酰胺）的結合。 這些反應在不存在氧氣或其他氧化劑的水溶液中發生。

為了模擬碳質星子內的條件，研究人員假設岩石密度為 3 克/立方厘米，孔隙率為 0.2，填充孔隙的冰密度為 0.917 克/立方厘米。 模擬在 100 bar 的壓力下運行。

將模擬結果與從不同來源收集的樣本中測量的菸鹼酸豐度進行比較，這些來源包括 CI 球粒隕石 Orgeil、幾個南極 CM2 球粒隕石和未分組的 C2 球粒隕石塔吉什湖。 也考慮了所使用的萃取方法的類型，例如熱水、冷水超音波、HCl 水解或甲酸。

該研究為碳質星子內的水化學合成生命前有機物的潛力提供了有價值的見解。 了解這些過程有助於揭示生命的起源以及基本建構模組在整個宇宙中的分佈。

來源：

– 表 S1 中的支援資訊。