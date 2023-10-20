天文學家擔心 SpaceX 的星鏈衛星對電波天文學的影響。 平方公里陣列天文台（SKAO）有望成為世界上最強大的電波望遠鏡，但越來越多的衛星星座對其有效性構成了威脅。 Starlink 已在軌道上擁有超過 4,600 顆衛星，並計劃再發射 42,000 顆。 這些衛星以及亞馬遜等公司未來的星座正在造成光污染並幹擾地面觀測。

射電天文學家在西澳大利亞使用工程開發陣列 2 (EDA2) 進行初步測試，發現了令人擔憂的結果。 星鏈衛星發出的訊號比 SKAO 偵測到的天文訊號亮得多。 確定了兩種類型的污染：衛星和地面之間的預期訊號，以及衛星電子設備的無意排放。 這些發射幹擾了對宇宙黎明訊號的探測，宇宙黎明是宇宙歷史上的關鍵時期。

儘管 SpaceX 沒有違反任何國際協議，但星鏈訊號和天文訊號之間的重疊使得研究宇宙黎明變得更具挑戰性。 研究的作者強調私人公司、監管機構和天文學界之間進行對話的必要性。 天文學不應因私人公司的行為而被邊緣化，需要採取措施平衡全球高速網路存取的需求和保護天文學傳統的需求。

儘管隨著衛星星座的增長，射電天文學將面臨越來越多的困難，但解決其對科學觀測的影響至關重要。 現在需要採取行動，確保天文學家的聲音被聽到，並在衛星星座的開發過程中謹慎考慮，以保護重要的科學研究。

來源：

– 文章：“SpaceX 的星鏈衛星如何影響電波天文學”

– arXiv.org：“衛星星座對 SKAO EDA2 的影響”