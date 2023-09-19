Nerf Blaster 設計每秒發射 100 支飛鏢

摘要：一位DIY愛好者製作了一款全自動Nerf玩具槍，每秒可發射100發飛鏢，在衝擊力、精度和射速方面超越了標準Nerf玩具。 爆能槍的設計採用半長飛鏢，當用高功率爆炸槍發射時，飛鏢的飛行效率更高。 飛鏢被裝入帶有滑塊的鼓彈匣中，當鼓旋轉時，滑塊將飛鏢推入輪子中。 實現高射速是一項挑戰，創作者面臨著諸如飛鏢碎片和零件從彈匣飛出等困難。 然而，透過迭代設計，爆能槍現在可以平穩運行，飛鏢離開彈匣並以極快的速度向下方飛行。 展示爆能槍動作的影片已被分享，展示了飛鏢快速連續發射的過程。

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對於尋求增強爆破體驗的 Nerf 愛好者，一位名為 [3DprintedLife] 的 DIY 設計師成功打造了一款超越標準 Nerf 玩具限制的全自動爆破槍。 這種創新設計旨在實現每秒 100 支飛鏢的驚人射速，同時保持更高的衝擊力和精準度。

為了達到所需的性能，爆能槍採用了半長飛鏢，眾所周知，當由高功率爆炸槍發射時，半長飛鏢會表現出更好的飛行特性。 這些飛鏢由強大馬達驅動的皮帶推動，類似於輪式爆破機的機械原理。 彈藥被裝入裝有滑塊的彈鼓中，該滑塊可有效地將飛鏢推入旋轉輪中。

然而，實現每秒 100 發飛鏢射速的過程被證明是一個重大挑戰。 設計師在建造過程中遇到了諸如飛鏢碎裂和彈匣彈出零件等障礙。 透過勤奮的迭代和細化設計，這些問題逐漸被克服。 結果是一款能夠可靠地將飛鏢從彈匣中發射出去的爆炸槍，以令人印​​象深刻的速度將飛鏢向下射程。

對於有興趣探索爆能槍複雜設計的人，可以透過 OnShape 取得文件。 此外，影片還展示了爆能槍的快速射擊能力，讓觀眾有機會目睹令人印象深刻的連續飛鏢發射。

Nerf 爆能槍的進一步設計和修改先前已經出現，展現了 Nerf 愛好者社群的奉獻精神和創造力。

來源：

– [3D列印生活]

– YouTube（未提供影片連結）