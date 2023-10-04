哺乳動物的螢光：比以前想像的更常見

新的研究表明，螢光特性在哺乳動物中的分佈比以前認為的要廣泛得多。 最近的研究描述了澳洲有袋動物（如鴨嘴獸、袋熊、袋獾和針鼴）的這種發光特性。 然而，在研究了 125 種不同的哺乳動物後，研究人員發現它們都表現出某種形式的螢光。 這些物種中超過 86% 的皮毛在紫外線下會發光。

研究人員分析了代表所有 27 個現存哺乳動物目和一半現存哺乳動物科的各種哺乳動物。 他們發現螢光在夜行性動物中最常見且強烈，但也存在於晝夜性動物中，包括山斑馬和北極熊。 這項發現挑戰了先前關於哺乳動物螢光的假設，因為科學家們沒有意識到如此多的哺乳動物擁有發光的皮膚或毛皮。

這種螢光的發生是因為這些動物的皮毛或皮膚中的蛋白質吸收紫外線輻射並將其以可見光的形式發射出來。 因此，當暴露在紫外線下時，具有這種特性的哺乳動物似乎會發光，通常呈現藍色、綠色甚至紅色。 除了毛皮和皮膚外，包括人類在內的哺乳動物也有螢光的牙齒和指甲。

為了排除保存過程中的任何人為因素，研究人員對保存和冷凍的動物標本進行了組合分析。 研究表明，保存方法可能會影響某些標本中觀察到的螢光強度。 有趣的是，在冷凍鴨嘴獸標本中發現了最亮的螢光，而保存後則降低了無尾熊、袋獾和針鼴等其他動物的螢光強度。

儘管螢光在哺乳動物中的用途仍然未知，但研究人員相信它可能是增強視覺訊號的一種手段，特別是對於夜間活動的物種。 一些肉食哺乳動物的背上可能有發光的斑點或條紋，以幫助物種識別。 然而，螢光可能並非對所有物種都具有功能作用。 例如，某些使用迴聲定位的飛行哺乳動物（如微型蝙蝠）可能不依賴螢光進行導航和獵物定位。

研究的發現特別有趣，因為它們強調了哺乳動物中螢光的普遍存在。 未來的研究可能會更多地闡明這一迷人現象的確切目的及其對各種物種的影響。

來源：

– 來源文章標題：“螢光有袋動物：澳洲哺乳動物的不透明性，而不是透明性”

– 期刊：英國皇家學會開放科學