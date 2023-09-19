北極星太空梭成功完成 MIRA-Light 原型機的測試飛行

德國航空航太公司 Polaris Spaceplanes 最近完成了 MIRA-Light 原型飛行器的 15 次飛行測試活動。 在22月8日至8.2月2.5日的三天時間裡，這些飛行旨在展示微型太空梭的空氣動力學和飛行控制系統。 原型機長度僅 XNUMX 英尺（XNUMX 公尺），利用四個電風扇進行推進。

在 10 次飛行中的 15 次中，MIRA-Light 配備了模擬氣釘發動機，以評估其對飛機性能的影響。 在測試過程中，原型機累計飛行了約 40 分鐘，標誌著北極星太空梭的一個成功里程碑。

展望未來，從 MIRA-Light 飛行中收集的數據將用於開發更大規模的 MIRA 飛行器。 下一次迭代的尺寸將接近 14 英尺（4.25 公尺），並將配備實際的線性氣動釘發動機，以便能夠測試整合式飛行系統。

MIRA 和 MIRA-Light 原型是 Polaris Spaceplanes 終極示範模型 NOVA 的前身。 在成功測試 MIRA 車輛後，Polaris 計劃將 NOVA 模型的設計進一步擴大到 22 英尺（6.7 公尺）的長度。 除了功能性的氣動釘發動機外，NOVA 還將使用四個煤油燃料噴射發動機，從而能夠在地球高層大氣中以超音速進行全火箭動力飛行。

假設即將到來的 MIRA 演示任務進展順利，Polaris Spaceplanes 的目標是在 2024 年開始飛行 NOVA 模型。這些原型機是該公司開發一種名為 AURORA 的多用途高超音速運輸飛行器的更廣泛計劃的一部分。 設想中的 AURORA 旨在以亞軌道速度運輸高達 22,000 磅（10,000 公斤）的有效載荷，或以任何傾斜軌道運輸高達 2,200 磅（1,000 公斤）的有效載荷。

Polaris Spaceplanes 的目標是在 2026 年至 2027 年之間的某個時間飛行 AURORA 飛行器，展示其對推進航空航天技術和突破太空探索界限的承諾。

來源：

– 歐洲航太

– 北極星太空飛機網站