重新發現玩耍的樂趣以改善身體活動

西方世界只有一小部分人每天進行足夠的身體活動。 雖然許多人將健身追蹤器、紀律或居家運動設備作為潛在的解決方案，但 Darryl Edwards 表示，還有更好的選擇：重新發現玩耍的樂趣。

原始遊戲方法的創始人達裡爾加入了一個播客，討論影響成人和兒童的久坐流行病。 他認為，僅依靠技術和意志力並不能解決問題。 相反，他主張擁抱來自參與遊戲的內在動力。

在播客中，達裡爾就如何將遊戲重新引入我們的生活提供了實用的建議。 一個想法是編寫一部遊戲歷史，其中包括回憶和慶祝我們過去的遊戲快樂時刻。 他還建議擁抱模仿動物和兒童移動方式的“原始動作”，並克服這樣做時看起來很愚蠢的恐懼。

在我們的生活中加入更多運動的好處不僅限於身體健康。 達裡爾解釋說，透過遊戲探索我們的能力和環境可以為我們帶來快樂和成就感。 即使是平凡的活動也可以變得更加有趣，從而更容易將運動融入我們忙碌的成人生活中。

透過優先考慮玩耍，個人可以找到一種更永續、更愉快的方式來提高身體活動量。 他們可以挖掘玩耍中與生俱​​來的快樂，而不是依賴外在動力或強迫自己運動。 重新發現玩耍的樂趣可以成為對抗現代社會普遍存在的久坐生活方式的強大工具。

定義：

1. 久坐：一種以最少體力活動和長時間坐著或躺著為特徵的生活方式。

2. 原始遊戲法：強調自然運動和遊戲以提高身體活動量的健身方法。

來源：

– 布雷特和凱特麥凱。 “重新發現玩耍的樂趣，改善身體活動。” 男子氣概的藝術。 [來源]