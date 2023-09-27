空氣中的微塑膠：對健康和氣候的影響

日本早稻田大學的研究人員最近進行的一項研究揭示了空氣中微塑膠（AMP）的重大問題及其對雲形成和全球暖化的影響。 微塑膠是指尺寸小於 5 毫米的塑膠顆粒，通常存在於工業廢棄物中或由較大塑膠物品分解產生。

這些微小的塑膠顆粒存在於人類和動物的各種器官中，包括肺、心臟、血液、胎盤和糞便。 據估計，大約有一千萬噸的微塑膠最終進入海洋，然後透過海洋噴霧釋放到大氣中。 這意味著微塑膠很可能成為雲的組成部分，透過「塑膠降雨」導致我們消耗的水和食物受到污染。

雖然先前的研究主要集中在微塑膠對水生生態系統的影響上，但對其作為空氣顆粒的影響及其對雲形成和氣候變遷的貢獻卻很少進行研究。

由 Hiroshi Okochi 教授領導的研究人員從日本不同海拔（包括富士山頂）收集了雲水樣本，以追蹤大氣中微塑膠的存在。 透過使用先進的成像技術，他們確認了樣品中微塑膠的存在，並檢查了它們的物理和化學特性。

該研究確定了空氣中微塑膠中的九種不同類型的聚合物和一種橡膠。 值得注意的是，大多數檢測到的聚丙烯都顯示出降解跡象，例如羰基 (C=O) 和羥基 (OH)。 這些發現表明，微塑膠在雲的快速形成中發揮重要作用，可能影響整體氣候。

空氣中微塑膠的積累，特別是在極地地區，可能會破壞生態平衡並導致生物多樣性喪失。 此外，這些顆粒在高層大氣中的降解會釋放溫室氣體，導致全球暖化。

解決空氣中的微塑膠問題對於減輕潛在的不可逆轉的環境損害以及對人類健康和地球氣候的相關風險至關重要。

資源：

「高海拔雲水中空氣中的親水性微塑膠及其在雲形成中的作用」 作者：Yize Wang、Hiroshi Okochi、Yuto Tani、Hiroshi Hayami、Yukiya Minami、Naoya Katsumi、Masaki Takeuchi、Atsuyuki Sorimachi、Yusuke Fujii 、Mizuo Kajino、Kouji Adachi 、Yasuhiro Ishihara、Yoko Iwamoto 和 Yasuhiro Niida，《環境化學快報》。