粉紅鑽石：揭開稀有珍貴寶石的起源

珀斯科廷大學的澳洲研究人員對粉紅鑽石的起源有了重大發現。 這些稀有而珍貴的寶石以其令人驚嘆的玫瑰色而聞名，被發現形成於 1.3 億多年前早期超級大陸的分裂過程中。 粉紅鑽石其實是晶格扭曲的受損鑽石，提供獨特的美感，但需要付出一定的代價。

世界上大部分粉紅色鑽石（超過 90%）來自現已關閉的西澳大利亞阿蓋爾礦場。 在每一千顆寶石中，只有少數是備受追捧的粉紅色寶石。 由雨果·奧利魯克 (Hugo Olierook) 博士領導的研究小組估計，這些鑽石是在最早的超級大陸之一努納 (Nuna) 消亡期間被推向地球表面的。 這表明其他古代大陸交界處可能擁有更多這些充滿活力的寶石。

阿蓋爾鑽石形成於穩定的大陸根部附近的地下深處。 當陸地碰撞形成努納時，澳洲西北邊緣附近產生的壓力導致曾經清澈的鑽石改變了顏色。 Robert Pidgeon 博士及其團隊在 1980 世紀 1.2 年代末進行的研究表明，將鑽石帶到地表的噴發發生在大約 XNUMX 億年前。 然而，由於古老湖泊可能造成的改變，這項估計的準確性受到質疑。

利用先進的雷射光束技術，研究人員能夠對阿蓋爾岩石的年齡進行更準確的估計。 他們的分析顯示，這次噴發發生在大約 1.3 億年前，與努納分裂的時間一致。 這次分裂期間大陸邊緣變薄可能促進了富含鑽石的岩漿移動到地表。

大陸裂谷和鑽石形成之間的聯繫並不是一個新概念，但仍然是一個爭論的話題。 這項新研究有助於更了解超大陸破裂如何引發富含鑽石的噴發。 然而，關於形成阿蓋爾鑽石所需的碳豐度仍存在未解之謎。

這項研究代表著在揭示阿蓋爾獨特且有價值的粉紅鑽石的創造複雜過程方面邁出了重要一步。 仍需要進一步的研究來提供對這個古老系統的完整理解。 與自然的許多方面一樣，驚喜肯定會不斷出現。

來源：

– 澳洲研究人員發現粉紅鑽石的起源：https://www.bbc.com/news/technology-62137145

–《自然通訊》關於粉紅鑽石起源的研究：https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8