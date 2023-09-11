糾纏的奇怪新面貌：信息的相變

1935年，阿爾伯特·愛因斯坦和歐文·薛定諤就現實的本質和糾纏的概念進行了激烈的爭論。 雖然愛因斯坦相信局域性原理，但薛定諤發現了奇怪的糾纏現象，即兩個粒子的屬性無論距離如何都會糾纏在一起。 這似乎違反了愛因斯坦的理論，即沒有任何影響力的傳播速度能夠超過光速。 然而，物理學家後來逐漸認識到，糾纏沒有遠程影響，只能傳播測量結果的知識。

最近，研究人員對糾纏有了一個令人著迷的發現。 當粒子糾纏時，糾纏會自然地通過一組粒子傳播，形成一個複雜的偶然網絡。 然而，如果頻繁測量顆粒，纏結就會被破壞，從而阻止纖維網的形成。 有網絡和無網絡狀態之間的這種轉變表明信息結構的變化，並且被比作信息的相變。

為了觀察這種相變的作用，三個團隊使用量子計算機進行了元實驗，以測量測量本身如何影響信息流。 他們證實可以在糾纏和測量之間實現微妙的平衡。 這一發現引發了對糾纏和測量潛在應用的研究熱潮。

一次偶然發現這種糾纏轉變的合作始於一次關於粘性太妃糖布丁糾纏的基本問題的對話。 研究人員將糾纏的概念從一對粒子擴展到一串粒子，並探討了測量如何影響糾纏熵，它量化了粒子之間存儲的非局域信息量。

總的來說，這項研究為糾纏的複雜行為及其與信息的關係提供了新的線索。 理解這一現像不僅可以增進我們對量子力學的了解，還可能帶來信息技術領域的革命性應用。

來源：

– 來源文章：[在此處插入來源標題]

– 糾纏的定義：Phys.org

– 相變的定義：ScienceDirect