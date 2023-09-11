探索奇怪的糾纏世界：信息的相變

1935 年，阿爾伯特·愛因斯坦和歐文·薛定諤發現自己陷入了關於現實本質的爭論。 愛因斯坦相信局域性原理，即一個地點發生的任何事件都不會立即影響另一個遙遠的地點。 另一方面，薛定諤發現了糾纏，這是量子力學中的一種現象，其中兩個粒子相互聯繫，它們的命運交織在一起。

雖然愛因斯坦發現糾纏令人不安，並認為它違反了他的局域性概念，但今天的物理學家對它有了不同的理解。 他們現在知道，糾纏並不具有遠程影響力，也沒有能力在遠處帶來特定結果。 相反，它只能分發該結果的知識。 近年來，糾纏實驗已成為常規，並且獲得了諾貝爾獎。

但糾纏不僅僅是粒子對。 最近的研究表明，糾纏可以通過粒子群傳播，形成一個複雜的意外網絡。 頻繁的測量可能會破壞該網，導致纏結被破壞並阻止網的形成。 物理學家將這種從網絡狀態到無網絡狀態的轉變稱為信息的相變。

為了進一步了解這種相變，幾個物理學家團隊使用量子計算機進行了元實驗。 這些實驗旨在衡量測量本身如何影響信息流。 糾纏和測量之間的微妙平衡得到了證實，引發了對糾纏和測量相互作用的可能性的進一步研究。

一次合作是在一次關於粘稠的太妃糖布丁的談話中偶然發現了糾纏轉變。 物理學家布萊恩·斯金納和亞當·內厄姆正在討論糾纏和信息之間的關係。 他們意識到，對糾纏粒子的測量可以減少對其他粒子狀態的無知。 測量減少無知的量稱為糾纏熵，以比特為單位測量。

斯金納和內厄姆將這一概念擴展到粒子鏈，其中糾纏從一個粒子跳到下一個粒子。 他們發現糾纏熵可以讓我們了解鏈條的糾纏程度。 通過改變測量時間，他們發現了從有網狀態到無網狀態的相變。

這項研究強調了量子力學世界中糾纏的複雜性和潛力。 它表明糾纏可以存在於粒子對之外，並且對信息的分佈和結構具有深遠的影響。

定義：

– 糾纏：在量子力學中，糾纏是兩個粒子相互聯繫並且它們的命運交織在一起的現象。

– 局部性：局部性原則指出，一個地點發生的事件不會立即影響遠處的地點。

– 相變：在物理學中，相變是指物質狀態的變化，例如從液體到固體。

– 糾纏熵：糾纏熵量化兩個對象之間的糾纏或一個對象非本地存儲在另一個對像中的信息量。

來源：

– 原始來源：Quanta 雜誌文章，作者：Natalie Wolchover

– 沒有提供額外的來源