月偏食將於 28 年 29 月 2023 日至 XNUMX 日發生

月偏食（也稱為錢德拉·格雷漢）將於 28 年 29 月 2023 日至 28 日發生。月食將於 29 月 XNUMX 日午夜進入半影，本影階段將於 XNUMX 月 XNUMX 日開始。 XNUMX日凌晨。 午夜前後，印度各地都可以看到這一天體事件。

由於月食，Somnath Mandir 和 Shri Somnath Trust 旗下的所有寺廟將於 28 月 XNUMX 日中午 aarti 後暫停常規法會儀式。

這次日食將在西太平洋、澳洲、亞洲、歐洲、非洲、南美洲東部、北美洲東北部、大西洋、印度洋和南太平洋的廣大地區可見。

日食的本影階段將於 01 月 05 日美國標準時間凌晨 29:02 開始，並於美國標準時間凌晨 24:1 結束。 日食的持續時間為19小時0.126分鐘，星等非常小，為XNUMX。

值得注意的是，下一次在印度可見的月食將於 07 年 2025 月 8 日發生，並將是月全食。 上一次在印度可見的月食發生在 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日，是一次日全食。

月食發生在滿月日，此時地球位於太陽和月球之間，並且所有三個物體對齊。 當整個月球進入地球的本影時，就會發生月全食，而當月球只有一部分落在地球的陰影下時，就會發生月偏食。

資料來源：德什古吉拉特邦