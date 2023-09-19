美國太空總署帕克太陽探測器觀測到強大的日冕物質拋射

美國太空總署的帕克太陽探測器最近飛越了太陽附近強大的日冕物質拋射（CME），提供了有關太陽等離子體如何與行星際塵埃相互作用的寶貴數據。 這次 CME 是有史以來最激烈的 CME 之一。 該探測器首次觀測到了日冕物質拋射與行星際塵埃之間的相互作用，揭示了一種二十年前就已被理論化但此前從未被觀測到的現象。

對探測器在飛越過程中收集的數據的分析發表在《天文物理學雜誌》上。 研究日冕物質拋射的科學家得出的結論是，它清除了距離太陽約 6 萬英里的行星際塵埃。 然而，清理乾淨的空間很快就充滿了更多的星際塵埃。

帕克太陽探測器的太陽探測器寬場影像 (WISPR) 相機提供了太空船經過日冕物質拋射時的日冕物質拋射影像。 最初，相機捕捉到了深空的寧靜景象，但隨著縷縷物質的穿過，它很快就變得充滿了明亮的光線。

帕克太陽探測器自 2018 年發射以來不斷取得重大發現。2021 年，它首次與太陽日冕直接接觸，並一直在研究太陽風。 該探測器以提出太陽風存在理論的尤金·帕克 (Eugene Parker) 命名，於 2022 年 XNUMX 月完成了第六次飛越金星，並將在任務期間繼續收集有關太陽動力學的新見解。

來源：

– 美國太空總署帕克太陽探測器解決了有關太陽的長期謎團，美國宇航局