父母對健康兒童參與基因組研究的態度

最近的一項研究探討了父母對健康孩子參與基因組研究的態度以及他們對結果回傳的期望。 該研究旨在了解參與初級保健研究網絡並擁有健康孩子的父母的觀點。 該研究對 26 名家長進行了半結構化電話採訪，並對筆錄進行了主題分析。

訪談中出現了三個關鍵主題。 第一個主題是互惠，父母表示更願意接受具有醫學意義的、兒童期發病的結果，作為他們參與研究的互惠姿態。 他們還希望隨著時間的推移能夠重新聯繫以獲取任何其他資訊或更新。 第二個主題探討了基因檢測的下游影響。 父母希望孩子未來能獲得臨床益處，但也擔心遺傳歧視的風險。 他們希望確保參與基因組研究不會對孩子的未來產生任何負面影響。

第三個主題是權力和賦權。 有些家長覺得參與基因組研究賦予了他們力量，因為這使他們能夠為孩子和其他家庭成員採取預防措施。 他們認為這是做出明智決定並可能避免潛在健康風險的機會。 然而，其他父母對於透過參與可能導致發現健康狀況或遺傳傾向的研究來限制孩子的自主權猶豫不決。

了解這些態度和期望有助於為基因組研究提供以參與者為中心的方法。 研究人員在設計研究時可以考慮這些緊張局勢，以優化父母的決策和參與，同時最大限度地提高結果的效用。 此外，解決與遺傳歧視相關的問題並促進決策自主權可以進一步增強父母與健康孩子一起參與基因組研究的意願。

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