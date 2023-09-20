科學家發現寄生蟲操縱螞蟻爬上草葉

哥本哈根大學植物與環境科學系的科學家對柳葉刀肝吸蟲（一種寄生蟲）有了一個有趣的發現。 這些吸蟲具有控制螞蟻並讓它們在草葉上爬上爬下的非凡能力，從而增加了吸蟲被大型動物吃掉的機會。

當柳葉刀肝吸蟲的卵被牛排泄並最終進入草叢時，它們的生命週期就開始了。 蝸牛攝入這些卵，發育成幼蟲並進行無性繁殖。 蝸牛透過在蠕蟲周圍形成包囊來應對感染，隨後包囊以黏液球的形式排出。 他們不知道的是，螞蟻會和蠕蟲幼蟲一起吃掉這些黏球。

一旦進入螞蟻體內，幼蟲就會遷移到螞蟻的胃或大腦。 那些到達大腦的控制權，命令螞蟻爬上草葉並抓住它。 這種行為使大型動物更容易意外吞食螞蟻及其寄生蟲。 在最終宿主體內，蠕蟲成熟並在宿主肝臟中產卵，完成循環。

研究人員在研究丹麥比德斯楚普森林中受感染的螞蟻時發現，溫度對螞蟻的行為起著重要作用。 在涼爽的日子裡，螞蟻留在草地上，但在溫暖的日子裡，它們就會下降。 這項觀察結果表明，蠕蟲主要在夜間和早晨操縱螞蟻。 研究結果強調了寄生蟲行為的複雜性，並強調了該領域進一步研究的必要性。

雖然這種情況很少見，但人類偶爾也會被這些寄生蟲感染。 在這種情況下，肝臟和膽管可能會受到傷害。 然而，值得注意的是，人類並不是柳葉刀肝吸蟲的主要宿主。

來源：

– 哥本哈根大學植物與環境科學系

– 行為生態學雜誌